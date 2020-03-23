Саудитам грозит поражение в нефтяной войне с Россией

23.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия легко выдержит конкуренцию с Саудовской Аравией на рынке нефти за счет больших резервов и меньшей зависимости от экспорта углеводородов.

Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил экс-глава Госкомимущества и бывший вице-премьер-министр Российской Федерации Альфред Кох, переехавший на ПМЖ в Германию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже перечислял преимущества, которые есть у России по сравнению с той же Саудовской Аравией. ВВП в два раза больше, чем у Саудовской Аравии, доля нефтегазовых доходов ВВП – 20%, у Саудовской Аравии – 50%, доля нефтегазовых доходов в бюджете у России 40%, у Саудовской Аравии – 70%.

И дальше – золотовалютные резервы у России чуть больше, чем у Саудовской Аравии, оборонные расходы меньше. При этом Россия реально может их резко сократить, оборонные расходы… Когда вы говорите, что у нее [Саудовской Аравии] себестоимость восемь долларов, вы не забывайте, что это себестоимость, а сколько прибыли заложено у Саудовской Аравии, чтобы финансировать этот амбициозный бюджет с большими оборонными расходами, со всей этой программой конверсии экономики Саудовской Аравии.

Они же приняли очень амбициозную программу ухода от нефтяной зависимости и создания на базе Саудовской Аравии крупной постиндустриальной державы с огромным технологическим сектором. Эта программа требует новых и новых инвестиций, поэтому есть слухи о том, что саудовский бюджет бездефицитен при цене нефти 70 или 80 долларов за баррель. А сегодня они продают ее за 25.

Поэтому либо тогда Саудовская Аравия должна закрыть все свои амбициозные программы и жить впроголодь, чтобы выдержать конкуренцию с Россией, в то время, как Россия достаточно легко переживет цены 25-30 долларов за баррель, потому что у нее большие золотовалютные резервы и не такая зависимость от нефтегазовых доходов», – заявил Кох.