Саудиты не смогли испугать русских и поругались с США

18.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Попытки Эр-Рияда надавить на Россию с помощью спекуляций ценами на нефть привели к серьёзному удару по экономике США и ухудшению саудовско-американских отношений.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый Казацкий» киевский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о внешнеполитических аспектах, важный аспект, который находится на стыке дипломатии и энергетики – это соглашения «ОПЕК» и «ОПЕК+», которые ни к чему не привели. Попытки их скорректировать со стороны Саудовской Аравии привели к провалу.

Россия, как главный контрагент, отвергла эти предложения. В итоге Саудовская Аравия в одностороннем порядке решила пересмотреть договоренности, которые, напомню, действуют до 1 апреля, и увеличили объем нефти самостоятельно. Позже сообщили что еще увеличат добычу с тем, чтобы компенсировать потери от падения цен на нефть», – сказал Белашко.

Также он подчеркнул, что в ходе неуклюжих действий Эр-Рияда потери понесла не сколько Россия, сколько заокеанские хозяева в США.

«В результате этих неуклюжих действий, когда саудиты захотели попугать русских, русские не испугались, и в итоге основным носителям издержек оказались энергетические компании США, которые добывают сланцевую нефть и газ, будучи более зависимыми от цен на нефть.

Дело в том, что эти компании являются основными спонсорами Республиканской партии и избирательной кампании Дональда Трампа»

Поэтому этот удар по его спонсорам, которые по глупости нанесли саудиты, очевидно, омрачает саудовско-американские отношения. И при чем может омрачить их достаточно сильно. В США не готовы постоянно закрывать глаза на ближневосточные шалости, и рано или поздно может стать вопрос: «А зачем, собственно, нам этот товарищ нужен, не пора ли его заменить?», –резюмировал политолог.

Напомним, эксперты прогнозируют США крах сланцевой отрасли.