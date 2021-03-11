Саудиты жадно присматриваются к украинскому рынку земли

11.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива уже давно рассматривают возможность скупки украинских земель, хотя это пока не проявляется в конкретных действиях этих государств.

Об этом в эфире канала «Капитал» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они уже давно присматриваются к нашему рынку и ведут переговоры. Еще во времена Януковича начались эти переговоры, еще тогда называлась сума в 300 миллиардов долларов которую готовы инвестировать государства Залива в украинский агропромышленный комплекс.

Тогда говорилось очень много, что главным лоббистом этого вопроса выступает Юрий Иванющенко. В 2013-2014 годах этот процесс был приостановлен. Точно так же тогда на Украину смотрели и в Китае, и я думаю, что и в других государствах.

Так что то, что интерес у саудитов и у других государств Залива и Аравийского полуострова тоже существует, это однозначно. Вопрос в том, что пока еще не проявились активные действия этих государств», – заключил Бондаренко.