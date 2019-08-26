Савченко готовит передачки для Порошенко и Луценко

26.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Бывший украинский президент Петр Порошенко и его кум, а по совместительству – генеральный прокурор Юрий Луценко должны понести уголовное наказание за свои преступления, в противном случае в украинском обществе возникнут серьезные волнения.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявила бывшая наводчица, депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сейчас остаюсь действующим народным депутатом, пока Верховная Рада нового созыва не примет присягу, и у меня, как у народного депутата, еще есть обязанности проверять бытовые и жилищные условия заключенных в местах лишения свободы.

Я думала как-то проведать Грымчака, который находится в Чернигове в той камере, где удерживали меня.

Наверное, к тому времени, когда Порошенко и Луценко будут сидеть, я не буду народным депутатом, но попробую передать им передачку.

Я думаю, что если они не окажутся за решеткой, это просто всколыхнет украинское общество», – резюмировала парламентарий.