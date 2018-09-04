Савченко готовы были взять на поруки 33 человека, но она останется под арестом до 30 октября

04.09.2018, Киев, Семен Дорошенко

Шевченковский райсуд Киева оставил народного депутата Украины Надежду Савченко под арестом еще почти на 2 месяца, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на УНН.

Суд постановил оставить Надежду Савченко под стражей без определения размера залога до 30 октября 2018 года и отказался выдать Савченко на поруки, хотя об этом просили 33 человека.

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Решение суда может быть обжаловано на протяжении 5 дней после обнародования полного текста, который суд должен подготовить на следующей неделе.

Напомним, Савченко, которую обвиняют в государственной измене и подготовке теракта, лишили депутатской неприкосновенности 22 марта, тогда же Верховная Рада дала разрешение на ее задержание и арест.