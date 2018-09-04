Савченко готовы были взять на поруки 33 человека, но она останется под арестом до 30 октября
Шевченковский райсуд Киева оставил народного депутата Украины Надежду Савченко под арестом еще почти на 2 месяца, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на УНН.
Суд постановил оставить Надежду Савченко под стражей без определения размера залога до 30 октября 2018 года и отказался выдать Савченко на поруки, хотя об этом просили 33 человека.
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Решение суда может быть обжаловано на протяжении 5 дней после обнародования полного текста, который суд должен подготовить на следующей неделе.
Напомним, Савченко, которую обвиняют в государственной измене и подготовке теракта, лишили депутатской неприкосновенности 22 марта, тогда же Верховная Рада дала разрешение на ее задержание и арест.
Метки: Арест, мера пресечения, Надежда Савченко
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