Савченко из–а решетки агитирует против «старых политиков»

26.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов, призвала украинцев не голосовать на выборах за «старых политиков» и, если придется, защищать свой голос на Майдане, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Чтобы не быть крепостным, который на собственных похоронах и поминках ест „ROSHEN“ из рук своего палача, 31 марта вставайте, идите на избирательные участки и не отдайте ни одного голоса за старых политиков, которые уже 27 лет у власти! А потом защитите свой голос, как придется — то и на Майдане, на вече в народном восстании! На все это народ имеет право, если собственная правящая власть угрожает выживанию народа и нации», — говорится в обращении Савченко, опубликованном на ее странице в Facebook.

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Также Савченко прокомментировала обещание президента Украины Петра Порошенко после выборов вернуть Крым.

«Страшно представить, во что нам обойдется очередное бессмысленное обещание Порошенко на выборах 2019 года. Слушая президента — понимаю, что Петр уже потерял не только совесть, а и остатки здравого смысла. Так одержимость властью людям глаза ослепляет. Не теряем зрение и здравый смысл, украинцы», — добавила Савченко.