Савченко хочет частные армии в пику боевикам Билецкого

13.06.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине нужно сформировать частные военные компании, чтобы народ не боялся боевиков типа «Национальных дружин».

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, это позволило бы «потушить агрессию» внутри страны.

«Я считаю, что Украина сейчас может сконструировать совсем современную армию на новых принципах. Во-первых, это будут две частные военные компании. Но не те, которых сейчас боятся украинцы, потому что это такие себе дружины, которые делают хаос в стране, стоят над полицией и законом и делают что угодно.

Нет, частная военная компания получает лицензию в стране с запретом работать когда-либо на территории той страны, где она получила лицензию. Она используется исключительно за границами страны для предупреждения какого-то, как сейчас очень часто говорят, терроризма…

Поэтому я считаю, что в Украине могут быть созданы две частные военные компании, которые позволят потушить агрессию внутри страны, позволят вывезти людей, которые не могут остановиться воевать и им нужно какое-то время на реабилитацию за границами страны», – заявила Савченко.