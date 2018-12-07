Савченко нельзя лишить звания “Герой Украины”, но можно вернуть его Бандере

07.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Надежду Савченко не могут лишить звания Героя Украины, поскольку законодательство не предусматривает соответствующей процедуры, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое мнение высказал украинский националистический пропагандист, директор так называемого “Института национальной памяти” Владимир Вятрович.

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“Честно говоря, не знаю, есть ли процедура лишения статуса Героя Украины. По-моему, такой процедуры в законодательстве не прописано”, – заявил он, отвечая на вопрос, будет возглавляемая им организация инициировать процедуру лишения Савченко звания Героя Украины.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о возвращении звания “Герой Украины” (посмертно) главе украинских коллабораационистов из ОУН Степану Бандере, присвоенного ему при Викторе Ющенко, но затем, отмененного судом. Соответствующий документ под № 9368 был зарегистрирован 5 декабря.

В июня 2016 года на официальном сайте Петра Порошенко зарегистрирована электронная петиция, в которой украинцы просят Петра Порошенко лишить народного депутата Надежду Савченко звания Героя Украины.