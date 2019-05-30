Савченко неожиданно трезво оценила идею Зеленского по переговорам с Россией

30.05.2019, Киев, Игорь Петров

Идея референдума по переговорам с Россией, озвученная Владимиром Зеленским (который впоследствии под нажимом боевиков АТО переименовал «референдум» в «опрос»), – целесообразна. Население, скорее всего, выскажется в пользу начала диалога с Москвой. Другое дело, что геополитические игроки могут в итоге наплевать на мнение украинцев. Так уже было в Голландии с референдумом по соглашению об ассоциации с Украиной.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявила недавно вышедшая из тюрьмы депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Референдум очень важен внутри страны, очень важен. Референдумы действительно должны быть. На референдум и должны опираться политики, это народовластие и слово народа, которое должно быть услышано.

Референдум внутри государства – как мы будем жить, и что делать, – должен быть. Если народ подтверждает – а народ подтвердит диалог об окончании войны, то дальше дело – за геополитикой.

Но другому государству абсолютно все равно, какой референдум прошел внутри страны. Мы помним историю про безвиз, когда в Нидерландах был проведён референдум о том, предоставить, или не предоставить Украине безвизовый режим. На референдуме проголосовали за то, чтобы не предоставлять, но при этом ЕС сделал по-своему.

Надо понимать, что лишь воли украинского народа, выраженной на референдуме для предоставления Зеленскому мандата идти на переговоры, – мало. Политика – тяжелая вещь.

В этой ситуации Украина за время президентства Порошенко и таких, как Климкин, министр иностранных дел, потеряла все достижения, которых добился своей кровью украинский народ в 2014 году. Они довели страну до того, что Украину больше не воспринимают ни как субъект геополитике, ни как объект, ни как аргумент США против России и или России против США», – сказала Савченко.