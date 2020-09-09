09.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Политика, Украина
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Савченко объявила настоящими революционерами большевиков, а не майданщиков


Украинский майдан и нынешние протесты в Белоруссии недостаточно кровавы, чтобы привести к реальным переменам во власти, настоящей революцией может считаться только такая, какой была Октябрьская революция в России.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока украинской народ, и вообще любой народ любой страны не готов совершить такую революцию, какая была в 1917 году, против Российской империи большевиками сделана, или такую, какая была сделана Фиделем Кастро. Это вообще не будет считаться и называться революцией. Потому что это революция не насколько кровавая чтобы победить до конца.

То, что мы постоянно делаем – это те бунты, то сопротивление, тот протест или то, что сейчас делает Белоруссия или как выходили Литва, Латвия, Эстония из СССР или когда выходила Украина из СССР – это было тогда, когда было «окно Овертона», благоприятная ситуация, когда механизм, который держит, был слабый, и ты легко такой революцией мог отсоединиться.

Когда есть механизм, как у нас, в виде олигархата, который держит тебя за горло перекрывая кислород, не так легко выйти и не так легко это сбросить. Это была Российская империя против которой большевики сделали кровавейшую революцию на протяжении многих лет, пока они сменили систему и сменили власть», – сказала Надежда Савченко.


Отметим, что самодержавие было свергнуто не в результате Октябрьской, предшествовавшей ей Февральской революции, в которой большевики не играли ведущих ролей.

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