Савченко перешла на русский и припугнула Порошенко третьей мировой войной

25.02.2019, Киев

Олигарх Игорь Коломойский во втором туре в два счёта обыграет нынешнего президента Украины Петра Порошенко и поставит во главе государства комика Владимира Зеленского с Юлией Тимошенко в качестве канцлера.

Об этом в ходе опубликованного на канале телеведущего и украинского пропагандиста Дмитрия Гордона интервью из зала Верховного суда заявила находящаяся под стражей депутат Верховной рады Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон: Ты хотела взорвать пол-Киева или нет?

Савченко: Отвечу на русском, поймут больше людей по всему миру. Как у каждого здравомыслящего нормального человека, у меня появляются обыкновенные шуточные желания, острые саркастические. И – да, я хотела, но хотеть и сделать – не одно и то же. Но не пол Киева, учти. Мы говорим только о Верховной Ради, и у нас об этом говорят все люди на кухнях, все об этом юморят и улыбаются. И это есть нормально, за слова и мысли не садят. Но не пол Киева, а Верховную Раду, не путайте, пожалуйста.

Гордон: Расскажи всем, ты агент ФСБ?

Савченко: Нет, никогда не была и никогда не буду, хотя бы по той причине, что вербовке не поддаюсь. И агентом СБУ тоже не буду.

Гордон: Когда ты будешь на свободе?

Савченко: Скоро. Я им даю год. Я в России сидела два, им даю год, чуть больше. Я уже почти год сижу.

Гордон: Кто будет новым президентом Украины?

Савченко: Я думаю, Коломойский обыграет Порошенко в два приёма. Он сделает Голобородько президентом Украины, хорошего, честного, доброго парня, люди выберут Зеленского, а Юлю Владимировну он сделает канцлером, как она и мечтала. Она будет рулить страной и точно так же грабить, как и все до этого, как и она до этого, и ничего не изменится особо. Мне кажется, сейчас такой вариант наиболее возможен.

Или Порошенко будет админресурсом давить всё, в наглую брать власть, как Янукович, и тогда у нас будет война, Третья мировая.

Гордон: А ты веришь, что Порошенко может стать президентом?

Савченко: Он не может стать, он может нарисовать, но, я думаю, что потом майдан всё поймёт. Третий майдан всё поймёт и всё исправит.