Савченко поделилась новогодними страхами о наступлении России

04.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Принятие в ДНР закона о границах, включающих все территории Луганской и Донецкой областей, может дать русским основания для наступления на подконтрольные Киеву участки, как только начнётся их распродажа после открытия на Украине рынка земли.

Об этом в эфире телеканала «112» заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос Донбасса остается в нашем сознании, в нашей душе более родным, более тяжким. Потому что люди научились выживать на протяжении пяти лет. Кто-то умер, кого-то убило, но люди приспособились к тем реалиям. В данный момент мы видим, что в решение этого вопроса ещё вкладывают мину замедленного действия.

Мы смотрим просто на символы. Символы, маячки, маркеры как принято говорить. Маркер – это то, что ДНР, ЛНР еще вроде нет, начинает выдумывать и принимать там какие-то законы о границах непризнанных республик. Эти границы затрагивают территорию области.

Это означает то, что при том же рынке земли, когда мы начнем продавать сельскохозяйственную землю на неоккупированных территориях Донецкой, Луганской областях, сразу же начнутся поползновения России. Она туда может пойти защищать Русский мир, это же якобы их границы», – заявила Савченко.

«Вопрос, почему так быстро? Потому что опоздали. Кому-то кажется, что еще не поздно, кто-то уже говорит о том, что эти территории потеряны, конфликт заморожен, кто-то хочет верить в то, что можно сделать чудо и перевернуть мир, и исправить то, что за пять лет шло не туда.

Так, а чем заниматься в такой ситуации президенту? Чисто по-человечески Зеленский искренне хотел бы достичь мира в стране, чисто политически он мог бы победить в этой войне, хотя бы одержать компромиссную победу. Это дало бы стране надежду на развитие, но дальше есть ряд причин и моментов, которые необходимо разумно решить», – добавила экс-депутат.