Савченко похвалила защитников ДНР и ЛНР за наличие собственной гордости

22.05.2019, Киев, Игорь Петров

У тех людей, которые воюют с оружием в руках за ДНР и ЛНР есть своя гордость.

О этом в эфире телеканала ZIK заявила Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У Донбасса есть гордость, у них очень много людей имеют гордость. Мы не берем ту вату, мы берем тех людей, которые, хотя являются коллаборантами и взяли оружие и идут воевать против украинского государства, но у них есть гордость, они идут на риск так же быть мертвыми. У Запада есть больше гонор и гордыня», – сказала она.