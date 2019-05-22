22.05.2019, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Донбасс, Мнение, Общество, Политика, Украина
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Савченко похвалила защитников ДНР и ЛНР за наличие собственной гордости

У тех людей, которые воюют с оружием в руках за ДНР и ЛНР есть своя гордость.

О этом в эфире телеканала ZIK заявила Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Донбасса есть гордость, у них очень много людей имеют гордость. Мы не берем ту вату, мы берем тех людей, которые, хотя являются коллаборантами и взяли оружие и идут воевать против украинского государства, но у них есть гордость, они идут на риск так же быть мертвыми. У Запада есть больше гонор и гордыня», – сказала она.

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