Савченко поперла против ЕС и НАТО

05.06.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине нужно провести референдум о вступлении страны в ЕС и НАТО, а пункты, обязывающие реализовывать это направление убрать из Конституции.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, президент Владимир Зеленский, заявляя о незыблемости евроатлантического пути, уже нарушает свои предвыборные обещания.

«То, что я услышала на одном из брифингов – это заявление, что мы будем реализовывать путь ЕС и НАТО, поскольку это записано в Конституции Украины и мы должны это выполнить. Предвыборные лозунги были у Зеленского такими, что нужно спросить у украинского народа на референдуме: будем мы реализовывать поход в ЕС и НАТО или не будем», – сказала депутат.

Она полагает, что курс на НАТО и ЕС законодательно закрепили «волей и давлением на парламент» бывшего президента Порошенко.

«Я не считаю, что такую вещь нужно было записывать в Конституцию – это бессмыслица, это абсолютно неграмотно. Но при этом записали. Надолго ли это? Я думаю нет, потому что у украинцев нужно спросить и о нашей Конституции – какой она должна быть и что должна нести для украинцев, а не для похода в ЕС и НАТО», – заявила Савченко.