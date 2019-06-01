01.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Криминал, Украина
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Савченко: Порошенко заслуживает трибунал. Нельзя ему позволить сбежать

Уголовное преследование экс-президента Украины Петра Порошенко и его свиты возможно, но это может оказаться непростой задачей для новой власти.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила недавно вышедшая из тюрьмы депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может ли? Может. Ответит ли? Увидим. Дело в том, что на Порошенко, действительно, за его преступления подобрано очень много доказательств, материалов, которые этому свидетельствуют. Нельзя спрятать всё. Деньги всегда оставляют след. И он, и его окружение, в принципе, наработали уже на трибунал, действительно, на трибунал, потому что время было военное», – отметила она, отвечая на вопрос о том, понесет ли Порошенко уголовную ответственность за свои деяния.

«Будет ли это так быстро реализовано? Если начать реализовывать справедливость и правосудие к Порошенко и его команде до выборов, могут начать кричать о политических преследованиях. Если дать им возможность идти на выборы – они придут, постараются влезть, купить, нарушить любой закон, сфальсифицировать, но влезть в политику для того, чтобы защититься неприкосновенностью.

И мы снова будем иметь ту же затянутую ситуацию, как и с «попередниками», которые бегали, друг друга гоняли, в конце концов, никто не наказан, и любые приговоры вынесены заочно. Я считаю, что Порошенко нельзя позволить убежать, нельзя позволить системе выносить приговоры заочно, он должен отвечать реально, потому что преступления очень реальные и очень кровавые», – добавила Савченко.

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