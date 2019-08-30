Савченко пошла вразнос и грозится бить морды всем

30.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-депутат Верховной Рады и бывшая наводчица Надежда Савченко пообещала устроить мордобой, если ее обидит кто-то из журналистов или рядовых граждан.

Причем обиду она теперь видит в излишнем к себе внимании.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Савченко порадовалась, что у нее теперь нет неприкосновенности и пригрозила «давать сдачи» всем, кто в нее «плюнет».

«Прежде всего, у меня есть мое личное пространство. И теперь я предупреждаю всех – я, слава Богу, больше не народный депутат, у меня больше нет неприкосновенности, которая меня защищает, украинцы, от вас.

И это значит, что и у вас, журналисты, украинцы, любые люди, нет неприкосновенности, которая защищает вас от меня.

Если я еще раз увижу по отношению к себе хамское отношение журналистов с подскоками с фотоаппаратами, думая, что вы можете мне залезть своей 4G камерой и смартфоном прямо в душу, если вы еще раз плюнете в мой адрес или что-то сделаете, поверьте, я просто покажу вам и научу вас как давать сдачи. Вот и все», – пригрозила Герой Украины.