30.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Савченко пошла вразнос и грозится бить морды всем

Экс-депутат Верховной Рады и бывшая наводчица Надежда Савченко пообещала устроить мордобой, если ее обидит кто-то из журналистов или рядовых граждан.

Причем обиду она теперь видит в излишнем к себе внимании.

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Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Савченко порадовалась, что у нее теперь нет неприкосновенности и пригрозила «давать сдачи» всем, кто в нее «плюнет».

«Прежде всего, у меня есть мое личное пространство. И теперь я предупреждаю всех – я, слава Богу, больше не народный депутат, у меня больше нет неприкосновенности, которая меня защищает, украинцы, от вас.

И это значит, что и у вас, журналисты, украинцы, любые люди, нет неприкосновенности, которая защищает вас от меня.

Если я еще раз увижу по отношению к себе хамское отношение журналистов с подскоками с фотоаппаратами, думая, что вы можете мне залезть своей 4G камерой и смартфоном прямо в душу, если вы еще раз плюнете в мой адрес или что-то сделаете, поверьте, я просто покажу вам и научу вас как давать сдачи. Вот и все», – пригрозила Герой Украины.

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