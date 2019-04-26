Савченко посоветовала американцам лучше изучить Украину

26.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Для Украины сейчас наиболее важно разобраться в себе, своих внутренних проблемах.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила недавно вышедшая на свободу нардеп Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Для меня более важно, что думает Украина, и как мы чувствуем, что происходит у нас и что происходит со мной. Для меня более важно, чтобы понимание нашлось в Украине. Представителям, особенно США, я бы сказала, что, если они хотят в дальнейшем работать с Украиной, им нужно приложить усилия, чтобы изучить нас. Мы другие, мы новые, мы не то, с чем они привыкли работать раньше», – подчеркнула она.

На вопрос ведущей, смогут ли Россия и Украина когда-нибудь наладить отношения, нардеп ответила положительно.

«Да. Нет ничего невозможного, всё делают люди. Это случится не так скоро, как мы себе можем представить. При грамотном построении грамотных мудрых людей, государственных деятелей, это всё придёт к нормализации. Конечно же, останется процесс в трибунале в Гааге, и его надо будет разобрать, я думаю, что даже Россия на это будет согласна. Это будет умно, мудро, это будет исторически. И это случится не так нескоро, как мы думаем, если не будет Третьей Мировой войны», – считает Савченко.