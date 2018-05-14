14.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Савченко призвала к новым революциям на Украине

В Шевченковском районном суде Киева прошло судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении срока содержания под стражей нардепа Надежды Савченко, в ходе которого подозреваемая призвала к новым решительным действиям против украинской власти и отказалась от своих адвокатов.

Об этом стало известно из прямой трансляции судебного заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед началом заседания, бывшая лётчица призвала украинцев к очередным революциям, в частности она не исключила, что последующие перевороты могут быть кровавыми.

«Если революция достоинства не смогла исправить, то нужно повторять революции одну за другой, пока революция не станет реальной и, наверное, очень кровавой», – заявила из-за решетки Надежда Савченко.

Присутствующие в зале суда встретили слова политика аплодисментами.

Заседание началось с того, что судья разрешил Надежде Савченко выйти из стеклянного бокса и участвовать в процессе, сидя рядом со своим адвокатом.

Нардеп обратилась к суду с просьбой о предоставлении ей бесплатного адвоката. Надежда Савченко объяснила, почему разорвала отношения со своими адвокатами Олегом Соловьем и Дмитрием Бугаем. Нардеп считает, что они не имели права давить на её сестру Веру, и будет требовать отзыва у них адвокатской лицензии за нарушение профессиональной этики.

«Я разрываю отношения с этими адвокатами и требую государственного адвоката», – заявила Савченко.

После перерыва судья объявил о том, что заседание переносится на вторник.