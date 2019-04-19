Савченко: про Крым: армия была – не было политиков, которые не могли поделить власть

19.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские власти врут, заявляя о том, что весной 2014 года в стране не было боеспособной армии, которая могла бы отстоять украинский статус полуострова.

Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «NewsOne» заявила одиозный депутат Надежда Савченко.

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По ее словам, украинская армия была подготовлена, а информация о том, что по тревоге могли поднять лишь пятитысячную группировку, не соответствует действительности.

«Она (армия, – Ред.) умелая, в ней были профессионалы. Нельзя сказать, что ее не было. Она могла выполнить все боевые спецоперации еще в Крыму и не отдать полуостров. И не было бы у нас войны на Донбассе. Потому армия была – не было политиков, которые не могли поделить власть. У нас было не пять тысяч боеспособных. Армия на тот момент насчитывала до 70-ти тысяч. да, 30-ти тысяч боеспособных. А остальных можно было поставить в строй. Пять тысяч – это было боеспособных на Крым, передовых, дежурных. И это была бы просто блицкриговая операция. А больше и не надо было бы на тот момент. А потом ситуация изменилась и да, теперь нужна миллионная армия», – заявила Савченко.