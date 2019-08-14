Савченко рассказала про дешевый секс на выборах

14.08.2019, Киев, Максим Карпенко

На подконтрольной Киеву территории Донбассе в ходе украинских парламентских выборов использовались грязные технологии.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая набрала всего восемь голосов избирателей на своем округе и не смогла пройти в новый состав парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Савченко также подчеркнула, что знала как победить, но не стала использовать «грязные технологии».

«Технологии, которые были использованы – это были технологии из ряда: сначала слой запугивания, потом слой, якобы спасения от запугивания, потом слой дешевого алкоголя, еды, дешевого секса… И такое у нас на округах практиковалось. Это было мерзко, очень вульгарно наблюдать это. Я была удивлена такими технологиями, но, понятно, что и такие технологии есть», – заявила Савченко.

Ранее Савченко рассказывала о своем опыте работы в «сексе по телефону».