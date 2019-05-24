Савченко рассыпалась в комплиментах Коломойскому

24.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский которого считают покровителем нынешнего президента Владимира Зеленского, в начале войны на Донбассе финансировал не только боевиков, но и украинскую армию.

Об этом в эфире телеканала 112 заявила одиозная депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господин Корбан, господин Коломойский и, если не ошибаюсь, третьим был господин Боголюбов в свое время сделали фонд в 14-м году для того, чтобы остановить, скажем честно, чтобы защитить свои активы от войны. Они сделали фонд, этот фонд действительно принес пользу Украине, поскольку не было достаточного финансирования армии длительное время. Нужно было останавливать войну. И я благодарна господину Коломойскому за то, что он ремонтировал даже вертолеты, в моей бригаде вертолетной, в которой я в то время служила. Завозились лопасти – все это нужно было в войне», – заявила Савченко.