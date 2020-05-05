Савченко размечталась о ядерном оружии на украинских складах

05.05.2020, Киев, Игорь Петров

Взрывы на украинских военных складах, имевшие место в последние несколько лет, не могли бы случиться, если бы на этих складах хранилось ядерное оружие.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На страну, у которой есть ядерное оружие, никто бы не пошел войной. Склады бы как надо охранялись, склады бы не взрывались, если бы там было ядерное оружие. Потому что там, где ядерное оружие, взрывать никому не придет в голову, потому что экологический масштаб будет не на одну страну», – заявила политик.

«Мы видели Чернобыль, его помнят все. Ядерное оружие – это совсем другая ответственность страны», – сказала Савченко.