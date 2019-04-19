Савченко сравнила тюрьмы в России и на Украине

19.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская тюрьма ничем не отличается от российской, только конвоиры там немного «толерантнее».

Об в эфире телеканала «НАШ» заявила вышедшая недавно на свободу депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она пожаловалась на круглосуточную слежку за собой по камерам видеонаблюдения, которую вело СБУ в изоляторе.

«Я также прошла судебную систему в Украине и в России. Для меня также стало ужасом, что украинская судебная система не намного отличается. Это такое же давление, такие же подконтрольные судьи, это ужасно… Изолятор СБУ наиболее похож на российскую тюрьму. Своим подходом. Я не говорю о толерантности людей. Понятно, что отношение работников было немного разным, потому что то все-таки Россия, это Украина, но сама система, как содержится человек, для чего содержится, каких рисков нужно избежать, она очень похожа на российскую систему. Это камера одиночка, это видеонаблюдение 24 часа в сутки», – заявила Савченко.