Савченко тешит себя надеждой, что Запад о ней не забыл

27.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Западные политики стали заложником коррупции президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в эфире YouTube-канала находящейся под стражей депутата Верховной рады Надежды Савченко заявила её сестра Вера Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Срок удержания Надежды Савченко под стражей закончился, и нет суда, который его может продлить, потому что суд первой инстанции не определён. Но это не остановило генеральную и военную прокуратуру, и они, переложив ответственность на Чернигов и апелляционный суд Черниговской области, взяв на себя полномочия суда первой инстанции и сославшись на статью 331 УПК Украины, продолжили меру пресечения. Но статья 331 УПК говорит про суд первой инстанции, а не про апелляционный. Апелляционный суд нарушил закон, и таким образом они «продлили» удержание под стражей», – отметила она.

Также Вера Савченко тешит себя надеждой, что её сестра всё ещё не забыта мировым сообществом.

«Дело в том, что западный мир стал заложником коррупции Петра [Порошенко]. Они не могут открыто его критиковать, потому что запад должен быть солидарным в высказываниях. А в действиях? Поэтому Запад так и поступает: они говорят, что поддерживают Украину, но строят «Северный поток». Это их реакция на эффективность украинской власти.

Поэтому Надежда не брошена весомыми западными политиками. Германия продолжает тщательно следить, им важно верховенство права», – добавила сестра арестованной.