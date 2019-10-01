01.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
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Савченко требует от России репарации за Крым и Донбасс

Украина должна подписать с Россией новый договор по типу расторгнутого «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве», в котором РФ подпишет обязательства о выплате репараций за Крым и Донбасс.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила экс-депутат Верховной Рады и бывший боевик АТО Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что может быть переподписан, в принципе, в будущем – все равно нам внешнюю политику с Россией когда-то вести, я думаю, что может быть переподписан с Россией другой договор. Не такой уже, как был, который отменился или не продлился. Не такой уже мирный, но все равно, переподписан какой-то договор взаимосуществования рядом, который должен учитывать также и репарации за разрушенный Донбасс и за аннексированный Крым», – заявила Савченко.

 

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