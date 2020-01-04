Савченко требует от Зеленского начинать массовые аресты и шантаж по газу

04.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если бы Владимир Зеленский действительно хотел изменить положение дел на Украине к лучшему, ему нужно было провести массовые аресты чиновников и депутатов времен Петра Порошенко и Виктора Януковича.

Об этом в эфире телеканала «112» заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока украинцы не разрушат стены Верховной рады и правительственного квартала, то до тех пор те, кто будет там сидеть, будут разрушать Украину. Поэтому идет борьба за выживание. Естественно, я метафорически говорю о стенах этой политической системы, которая сложись на Украине.

Когда Зеленский мечтал о смене своего офиса, вспомним Берлинскую стену. Так будут рушиться еще многие стены, хорошо, что Китайская стена просто сохранилась как историческая ценность. Я думаю, что если бы удалось Украину вывести на тот уровень, где все будет развито, то можно смело брать кувалды и разрушать эти исторические дома как символы прошлой власти и оставить только руины, чтобы было место, куда водить экскурсии», – заявила Савченко.

«Без суда и следствия необходимо обеспечить историческую справедливость. Пересадить обе прошлые власти чиновников. Одним махом – по тюрьмам. Пока они будут сидеть, пускай будет продолжение следствия и суда. Разогнать Верховную раду, тут же посадить. Тюрем хватит.

Остановить все программы продажи рынка земли, повышения тарифов, начать выбирать разумную команду, которые умеют считать, а не наученных «дебилов», начать вводить страну в технический дефолт, начать переориентировать экономику на собственное производство, начинать искать союзников методом шантажа, а не методом прогиба. Развивать страну в совсем ином ракурсе после переходного периода отдать людям народовластие», – добавила экс-депутат.

«Чем более радикальные методы в стране, тем быстрее выход из грязи», – подчеркнула Савченко.