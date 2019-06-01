Савченко: Украина проиграла новый бой в Донбассе

01.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Решение руководства России о выдаче паспортов РФ жителям ЛДНР – еще один проигранный бой Украины, власти которой ранее поддержали блокаду Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила недавно вышедшая из тюрьмы депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу ту ситуацию с выдачей паспортов Российской Федерации проигранным Украиной тактическим боем. Украина проиграла. Она дала возможность здесь России наступать.

Была пара моментов, проигранных Украиной и властью Порошенко, кроме страшных боёв, именно пара политических и социальных моментов.

Первое, Украина позволила вывести валюту гривну из Донбасса и ввести туда российский рубль. Это случилось потому, что Украина перерезала путь украинской продукции, то есть украинский бизнес, продукты, какие-то вещи – то, что поступало в Донецк и Луганск, оно было перекрыто под лозунгами: «Прекратить торговлю на крови, блокада Донбасса».

Всё это было очень неправильно политически, поскольку торговля-то на крови не прекратилась, только в высших эшелонах власти, Порошенко и Свинарчуки отлично торговали с Россией на крови наших людей, но при этом запретили простые перевозки, осложнили их.

Это дало возможность вывести украинскую валюту, поскольку нет украинских товаров, товары идут из России, поэтому покупать их надо в рублях», – подчеркнула она.

Савченко также заметила, что вместо конвульсий по поводу выдачи российских паспортов в Донбассе, киевская власть могла бы сама сделать шаг навстречу гражданам Донбасса, вернув им социальные права.

«Следующий проигранный бой, это как раз-таки, паспорта. Там было ещё много тактических боёв, но что такое паспорта? Если бы Украина сделала всё возможное, чтобы люди, которым исполнилось шестнадцать в Донецкой и Луганской областях, могли легко и просто получить украинские паспорта, для того, чтобы туда было можно завезти украинскую гривну, именно валютой, заполнить терминалы, банки, а не закрывать банки, для того, чтобы можно было ввезти паспорта – над этим надо было действительно работать в Минском формате, в договорённостях: «Что мы можем вам предоставить? Мы от вас не отказываемся, как от украинцев на оккупированных территориях, мы предлагаем вам продолжать жизнь, образование, образование ваших детей в Украине». В Украине этого сделано не было. Министерство по оккупированным территориям абсолютно не оправдало себя, это просто проедание бюджета на зарплаты чиновникам в течение пяти лет. Не было никакой эффективности от него, абсолютно. И очень много таких тактических моментов проиграно.

Теперь касательно паспортов, может ли быть государство в государстве. Вы понимаете, что у нас, очень у многих людей есть паспорта не только Украины, начиная с США, Израиля, России, любых стран, Польша, Румыния, Венгрия, паспорта очень многих государств. И можно сказать, что это все средоточия государства в государстве.

Может ли быть двойное гражданство или не может – это тоже тот вопрос, на который Украина стратегически не дала ответа. Не дала. И когда Климкин распинался о том, что двойное гражданство в Украине может быть, но только не российско-украинское, то это уже какое-то неконституционное ограничение. Может быть гражданство, если двойное, то любой страны, какую человек выберет. И я не считаю, что это является таким риском. Людей нужно возвращать. Не паспорт же держит человека», – отметила нардеп.