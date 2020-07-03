Савченко умоляет Лукашенко уступить оппозиции ради «спасения от России»

03.07.2020, Москва, Елена Острякова

Экс-наводчица и боевик АТО в Донбассе Надежда Савченко призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко «выпустить политзаключенных».

Об этом она написала в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обращаюсь к вам, Александр Григорьевич, как политузник в России и в Украине. Мне пришлось дважды пройти этот путь. И я знаю о нарушениях прав человека не понаслышке. Я прошу вас, Александр Григорьевич, освободить из заключения людей, которые признаны белорусскими правозащитниками и мировым сообществом узниками совести», — пишет Савченко.

Дальше она приводит список из 24 человек, которых признали политзаключенными правозащитники.

«Эти люди никогда не будут согласны с вашим мнением, и они будут не одиноки, их поддержат многие в вашей стране. Но оставить людям пространство в стране на их мнение нужно. Лучше иметь открытую оппозицию, чем кулуарные интриги и нож в спине от соседей», – намекает наводчица.