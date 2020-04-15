Савченко в недоумении: «Зеленский дурак или падлюка?»

15.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Владимир Зеленский и его команда не могут не понимать, что обещанные МВФ миллиарды не пойдут на развитие экономики Украины, но всё равно принимают кабальные законы ради получения кредитов.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всегда, когда украинская власть делает что-то плохое украинскому народу, она всегда кричит, что это с наилучшими мыслями об украинском народе.

И когда я слышу президента Зеленского, я не могу понять – он в данном случае дурак или он уже падлюка? Потому что нельзя не понимать очевидных вещей: не будет тех миллиардов, которые нам обещают. Если они к нам придут, они тут же от нас уйдут или на погашение долгов, или их просто украдут. Они не дойдут до украинца, с мыслями о котором Зеленский кричит, что нам нужны эти законы», – сказала Савченко.

Она уверена, что украинский народ полностью разочаровался в своём президенте.

«И когда мы видим, что каждая власть, которая приходит и говорит, что рынок земли – это хорошо, мы понимаем – будут воровать. Рынок земли – это хорошо для них. Зеленский потерял то доверие, которое получил», – резюмировала экс-депутат.