Савченко выступит свидетелем на трибунале по военным преступлениям

26.04.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине будет сформирован трибунал, которому предстоит расследовать военные преступления, совершенные за последние пять лет.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

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По словам парламентария, она сама может быть свидетелем обвинения на этом трибунале.

«Я являюсь носителем государственной тайны, поскольку я – народный депутат. Та информация, которая будет применена и использована в судах, она может навредить раскрыть других людей. Их преступления будут разбираться в суде тогда, когда будет уполномоченный суд. Трибунал будет в Украине обязательно. Разбирать полеты за пять лет войны нам нужно будет», – заявила Савченко.