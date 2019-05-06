06.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Сюжет дня, Украина
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Савченко выводит людей на улицы и обращается к Зеленскому

Освободившаяся недавно из украинской тюрьмы депутат Верховной рады Надежда Савченко призвал к полному обмену пленными и задержанными по формуле «всех на всех».

Об этом она, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявила на проходившем вчера в центре украинской столицы акции, сообщает пресс-служба партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

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«Сегодняшняя акция была первой с обращением к президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу. Надеюсь, что эта акция станет последней в борьбе за свободу тех, кто в неволе, потому что Зеленский услышит людей, в отличие от Порошенко. Надеюсь, что будут грамотно сделаны все необходимые, взвешенные и мудрые шаги, чтобы переформатировать Минский процесс, придать ему действенность и ускорение и достичь результата освобождения людей через обмен «всех на всех» и мира в Украине», заявила Савченко.

Она также рассказала, что направляет президенту Украины депутатское обращение, которое содержит верифицированные списки людей для обмена.

В мероприятии принимали участие активисты политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», представители «Всеукраинского общественного объединения противодействия торговле людьми», члены ФПУ «Профсоюзное наступление», правозащитники из движения «Успешная варта».

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