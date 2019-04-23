Савченко заявилась в Раду и потребовала уважения к себе

23.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Сегодня в Верховную раду пришла подозреваемая в организации теракта народный депутат Надежда Савченко, однако отвечать на вопросы журналистов отказалась.

Соответствующая видеозапись была размещена на Telegram-канале «Украина сегодня», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналисты, пытаясь получить хоть какие-то комментарии, проявили настойчивость. Один из операторов подскочил прямо под ноги нардепу, поэтому она чуть не сбила его.

«Я очень хочу вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас травмировались. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Так же надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат, а любви к народным депутатам мало. Но, пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь. Всех с праздниками», – сказала Савченко, после чего ушла.