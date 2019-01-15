Савченко жалуется на то, что ей не дают участвовать в выборах президента

15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Арестованная нардеп Надежда Савченко заявляет о препятствовании следственных органов ее регистрации для участия в выборах президента Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Сейчас мое видение участия в избирательной кампании в том, что Служба безопасности Украины неправомерно не допускает ко мне нотариуса. Все начинается с нотариуса. Для того, чтобы я могла стать кандидатом, зарегистрироваться, пройти всю процедуру, мне нужен нотариус. А СБУ всячески блокирует этот процесс, они не допускают ко мне нотариуса, хотя не имеют права этого делать», — сказала Савченко в интервью агентству «Интерфакс-Украина»сегодня в перерыве судебного заседания по рассмотрению жалобы на необоснованность открытия уголовного производства, отвечая на вопрос о том, есть ли у нее уже видение своего участия в избирательной кампании.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Она сообщила, что в связи с этим препятствованием обратилась в международные инстанции, в соответствующие инстанции Украины и правоохранительные органы. «Будет решен этот вопрос -будем говорить о следующих шагах… Пока что результата нет», — добавила парламентарий.

По ее словам, поступают «отписки о том, что они не знают, каким образом они это могут сделать»

«Они, конечно, допустят нотариуса и признают свою ошибку, но уже после того, как регистрация закончится. Это их цель… Они препятствуют на этой стадии, чтобы не начинать открыто препятствовать на стадии, когда я буду зарегистрирована. Тогда это будет совершенно очевидным», — подытожила Савченко.

Надежда Савченко, подозреваемая в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.