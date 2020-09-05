Савик Шустер: Значит, Путин был прав!

05.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Операция украинских спецслужб по попытке похищения граждан России – бойцов ЧВК в Белоруссии была организована и спланирована силовиками США.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил главный редактор сайта экс-секретаря Совбеза Александра Турчинова «Цензор.нет» Юрий Бутусов, ранее подтвердив причастность СБУ к выманиванию россиян в Минск, передает корреспондент «ПолитНавинатора».

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«Я очень рад, что мы сегодня, все здесь, в студии, не повторяем выдумки Офиса президента, что «ничего не было», а идет обсуждение, могло или не могло быть в таком формате. Это уже важно. Я о чем хотел бы сказать – почему, в принципе, я считаю, это важно сделать. Эта операция проводилась не только украинскими спецслужбами – она проводилась в сотрудничестве со спецслужбами США», – заявил Бутусов.

– Значит, Путин прав, – перебил его ведущий Савик Шустер, напомнив, что о вмешательстве иностранных спецслужб говорил и президент России.

– Я заявления России не комментирую. Про Путина я не собираюсь здесь говорить. Так вот, что произошло – была работа совместная, и в ходе этой совместной работы у нас Офис президента принял решение, что мы не будем, доверяя США в данной истории, что мы не будем портить отношения с Путиным и с Козаком, чтобы, не дай Бог у нас что-то дальше в личных отношениях не сорвалось, – продолжил Бутусов.

Раскрытая им информация вызвала негодование у депутата Верховной рады, члена фракции «Слуга народа» Ирины Верещук.

«Во что вы нашу страну превращаете? Вы рассказываете о том, что мы сотрудничаем с американцами на весь мир. То есть, что Путин (заявлял), на весь мир, фактически, подтверждая его тезисы. Кто дает право в стране себя так вести?! Вы вообще видели закон о государственной тайне, вы его читали?» – возмутилась Верещук.