Савинов: Власть в Киеве поменяют российские десантники

24.01.2022  14:22 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Киев, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Чтобы захватить Украину, России не нужно проводить широкомасштабное наступление.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Виктор Савинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы захватить Украину, России не нужно проводить широкомасштабное наступление. Об этом в эфире интернет-канала...

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«России нужна смена власти в Украине. Для этого совершенно не нужно проводить глобальную армейскую операцию. Для этого достаточно либо провести какую-то гибридную, сетевую операцию на территории Украины. В крайнем случае – десантную операцию в Киеве с целью смены власти», – сказал эксперт.

«То есть зачем России захватывать Житомирскую область или уж тем более Тернопольскую, если при смене власти эти территории… у нас нет столь ярко выраженных региональных лидеров, которые бы выступили против центральной власти в Киеве. То есть цель операции России будет сводиться к смене власти. А для этого совершенно не надо проводить армейскую операцию с использованием танков, флота, авиации и так далее и тому подобное», – заявил Савинов.

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