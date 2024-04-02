Савостьянов: Будет домобилизация и бросок на Харьков

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Российское командование готовит стокилометровый бросок на северном фронте с занятием Харькова для создания санитарной зоны.

Об этом в интервью бежавшему в США российскому либералу-иноагенту Константину Боровому заявил замглавы администрации Ельцина в 1996–1998 годах, начальник управления КГБ по Москве и Московской области после путча ГКЧП в 1991 году Евгений Савостьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин прямо сказал, что мы должны создать санитарную зону, которая исключит возможности обстрела российских территорий. Создать таковую зону можно только образовав некий пояс глубиной 70-100 километров на украинской территории, санитарную зону. Фактически он сказал: наша задача провести наступление на Северном фронте на глубину, как минимум, 70-100 км. Это включает захват Харькова», – сказал он.

По его словам, для этого необходима почти полумиллионная группировка.



«При нынешней плотности войск, которая демонстрируется в ходе военных действий в это время, примерно один человек на метр. То есть 300 тысяч человек нужно, с силами обеспечения – до 500, где-то в интервале 300-500 тысяч человек ему нужно на фронте сконцентрировать. Не знаю, может ли ему это дать контрактная система, но мне кажется, нужно будет проводить домобилизацию. То есть, логика понятная: нужно проводить домобилизацию, потратить два-три месяца на подготовку и тогда начинать наступление на северном фланге», – утверждает Савостьянов.