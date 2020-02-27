«Сбербанк» испугался интереса прессы к работе в Крыму

27.02.2020, Москва, Михаил Рябов

«Сбербанк» явно испугался интереса прессы, отказавшись отвечать на вопросы журналистов после известия о начале кредитования в Крыму несмотря на санкции.

В конце декабря экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин рассказал, что сотрудник его транспортной компании смог получить кредит в «Сбербанке», хотя официально учреждение из-за санкций не работает на полуострове.

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«На территории «острова» есть доступные программы кредитования, но наши местные банки переборчивы в клиенте, особо не идут на уступки и сами программы кредитования в условиях довольно не выгодны.

Пока мы тут все встречали поезда по мосту, Сбербанк начал кредитовать в ипотеку вторичный рынок жилья в Республике Крым.

Условия – в два раза ниже чем предлагают РНКБ и Генбанк по этому направлению.

Одобрение, сделка, оценка, страховка и прочее нюансы – все в электронном виде.

В приложении фото договора ипотеки, подписанные Сбербанком, с залогом в Республкие Крым и заемщиком с крымской пропиской», – сообщил Цуркин.

Однако когда газета «Коммерсант» попыталась выяснить в «Сбербанке» подробности начала работы в Крыму, финучреждение предпочло воздержаться от общения с журналистами.

«Позитивная для крымчан новость вызвала неожиданную реакцию Сбербанка. На запросы местных СМИ там отказались от комментариев. На прямой вопрос, можно ли жителю Крыма получить кредит на покупку недвижимости в Крыму, оформив его на материковой части РФ, в Сбербанке сообщили, что «банк не имеет отделений и не оказывает банковские услуги в Крыму и г. Севастополь». Также там отказались сообщить, сколько ипотечных кредитов выдано крымчанам на покупку квартир в Крыму. Но на различных интернет-ресурсах жители полуострова пишут, что банк выдает кредиты на покупку квартир уже около года, просто хорошо это скрывает», – пишет газета.

«Формально Сбербанк не нарушает санкционные ограничения, поскольку по терминологии указанного закона (указ президента США №13685 от 19 декабря 2014 года) не является резидентом США. Но банк работает с американскими банками, которые могут в рамках процедур комплаенса и внутреннего взаимодействия отказать в сотрудничестве, опасаясь штрафов американского регулятора»,— объясняет руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd. Екатерина Орлова скрытность по поводу работы в Крыму.