«Сбербанк» отказался выполнять указ Путина о признании документов ЛДНР

14.05.2020, Москва, Максим Карпенко

«Сбербанк» отказал российскому журналисту и продюсеру, соавтору биографии президента России Александру Коробко в выдаче денег с его счета по доверенности, оформленной в ДНР.

Поводом для отказа в официальном письме банка значится, то, что республики Донбасса являются «самопровозглашенными», «непризнанными», а документы, которые выдают официальные органы ЛНР и ДНР – «нелегитимными».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Напомним, Коробко снимает в Донецке фильм «Альфа Р», посвященный подвигу российских разведчиков. Из-за отказа «Сбербанка» график работы съемочной группы подвергся угрозе срыва.

«Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика являются самопровозглашенными и не признаны ни Российской Федерацией, ни международным сообществом как отдельные государства и как юридически, так и территориально входят в состав Украины.

В связи с этим полагаем, что нотариусы соответствующих республик не имеют полномочий на совершение нотариальных действий от имени государства, а доверенности, удостоверенные нотариусами Донецкой или Луганской Народных Республик, являются нелегитимными и не могут быть приняты банком для осуществления банковских операций», – говорится в официальном ответе «Сбербанка».

По мнению Коробко, позиция «Сбербанка» противоречит указу президента Российской Федерации, которым документы, выданные на территории ЛНР и ДНР, признаются действительными в РФ.

«Ваш ответ и рекомендация вызывают у меня крайнее недоумение. Не только как у гражданина России

и клиента российского полугосударственного банка, но и как у соавтора биографии Президента Путина. Из вашего письма следует, что его Указ о признании в России документов, выданных на территории ДНР, а также другие директивы, принятые в продолжение пункта 2. этого Указа (и о которых ваш банк не может не знать), для банка не являются достаточно «легитимными», – пишет Коробко.

Журналист также подчеркнул, что оформить украинскую доверенность, как это рекомендуют сотрудники банка, невозможно, поскольку визит российского гражданина с территории ДНР на Украину может обернуться его арестом или даже физическим уничтожением:

«Разве банк не в курсе того, что ДНР находится в состоянии войны с Украиной, а та подвергает регион экономической и транспортной блокаде? Или банк (и Вы лично) не знаете, что российские журналисты, въезжающие в ДНР из России, при выполнении Вашей «рекомендации» (например, в нашем случае) подвергнуты пыткам, получили увечья или даже были бы убиты?».

Коробко также готов обратиться в суд в случае, если «Сбербанк» не пересмотрит свое отношение:

«Я расцениваю Вашу «рекомендацию» как потенциально подпадающую под указанную выше статью УК, вероятно с косвенным умыслом. Мы будем обсуждать это с нашими юристами с целью возможного иска. В случае, если подобный косвенный умысел, или почва для него, являются результатом политического влияния ряда зарубежных инвесторов (в часть «свободно» торгующихся акций Сбербанка), мы обратимся к государству с предложением внести ряд ваших аффилированных лиц/компаний в список иностранных агентов и можем подать иски об ущербе и к ним – в США, Великобритании и других странах «Гаагской Конвенции», к которой вы апеллируете», – пишет журналист.