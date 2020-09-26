Сбербанк: Ребрендинг во время чумы

26.09.2020, Москва, Платон Беседин

Эту неделю медийную повестку качал и народ баламутил «Сбер» (в совсем недавнем прошлом «Сбербанк»), затеявший серьёзный такой ребрендинг. На выходе мы получили новый логотип – с птичкой в круге. Довольно симпатичный, надо сказать, логотип.

И всё бы ничего, если б в прессу не просочилась информация о стоимости подобных модификаций – внимание! – 300 миллионов долларов. Да-да, раскатайте эту сумму на языке, точно желейную конфету – и позавидуйте.

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Многие тут же подумали, что именно за новый логотип отвалили столько зелёных. Мешки денег. Нет, речь шла о тотальном ребрендинге. Да и сумма, озвученная в прессе, тоже не проверена. Так что не спешите швырять гнилыми помидорами… но!

Странной оказалась сама инициатива «Сбера» проводить ребрендинг тогда, когда времена, в общем-то, не лучшие – и народ не на позитиве. Действительно, произошедшее сильно подошло под известное выражение «пир во время чумы». Или не менее известное – «с жиру бесятся». И это – справедливые реплики.

Однако на деле всё – намного глубже. Фокус в том, что всякий раз организации, подобные «Сберу», дают народу понять: словно в произведении Герберта Уэллса, есть морлоки и элои, есть обычные люди и сверхчеловеки (к слову, именно господин Греф финансировал кино с Фёдором Бондарчуком в главной роли как раз-таки о сверхчеловеке).

А это мораль не наша, не русская, а чужая. Это у кальвинистов, чьё учение столь сильно повлияло на становление и формирование пресловутых западных ценностей, люди от рождения делятся на избранных и отверженных. У нас же – в русской парадигме – каждый человек имеет право на Царство Небесное.

И вот эта чужеродность морали, в свою очередь, рождает и соответствующие социальные механизмы, потому что со времён Платона ничего не изменилось: идеи по-прежнему управляют миром. Соответственно, нарастает и социальное напряжение.

Повторяю, тут ведь не в ребрендинге дело, а в том, что «Сбер» устанавливает свои правила игры. Как в случае с Крымом, например. Видели ли вы зелёные банковские отделения на полуострове? С той самой «птичкой»? Нет, не видели. И позвонить «900» с полуострова не можете. То-то же. Помню, когда я несколько раз плотно прошёлся по данной теме – некоторые публицисты, видимо проплаченные ясно кем, долго и муторно накатывали на меня с агрессией. Слабачки.

Странно, когда государство не может установить единые правила игры. Или не хочет устанавливать (что ещё хуже). Но вдвойне странно, когда подобное накладывается на соответствующий исторический опыт. Стоит ли напоминать на волне каких народных разочарований и верований пришли к власти «красные» в 1917 году?

А что до нового логотипа «Сбера», то он милый, конечно, но совсем не оригинальный. Очень похожий логотип был запатентован пару лет назад швейцарским производителем часов. Да, и так бывает: за миллионы долларов мозги, как и совесть, не купишь.