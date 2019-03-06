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06.03.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Крым, Россия, Скандал, Украина, Финансы
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«Сбербанк России» обязал сотрудников коверкать русский язык в угоду Украине

Сотрудники «Сбербанка России» по указанию руководства в разговоре с клиентами используют сочетание «в Украине» вопреки правилам русского языка, согласно которым должен использоваться предлог «на Украине».

«Звонит дева из Сбера насчёт оформления карты. Сначала традиционно рассказывает о том, какой я хороший, потом про то, какой хороший продукт она впаривает. И вот там бла-бла-бла «без комиссий и льготный период» – и вдруг: «только В Украине комиссия составит…». И шпарит дальше.

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В конце, как водится, спрашивает, имеются ли вопросы? А у меня имеются, да. Говорю: а почему Вы не по-русски говорите? Что отвечает дева, причем сходу: «у нас было совещание в 2009 году по этому поводу, и решили говорить не На, а В, потому что так правильнее».

«Где правильнее?» – спрашиваю. Но деве, понятно, указания начальства ближе, чем правила русской речи. Правильнее – и всё», – рассказал в своем блоге на Facebook московский политтехнолог Иван Никашин.

«…Осадок остался. Понятное дело – санкции-шманкции, и нельзя типа своим родным гражданам сделать в Крыму Сбербанк. Типа нельзя, повторю. Но какие такие санкции грозят грефной конторе за грамотный русский, что она на суржике ботает?» – удивляется автор.

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