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Сбербанк России ушел из Турции за $3,2 миллиарда
Российский «Сбербанк» объявил о достижении договоренности о продаже своей турецкой «дочки» Denizbank крупнейшему кредитору Дубая Emirates NBD за $3,19 млрд, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает агентство Reuters.
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Как указано в совместном сообщении банков, цена определена, исходя из размера собственного капитала Denizbank на 31 октября 2017 года, расчеты пройдут по механизму locked box.
Denizbank — пятый по величине частный банк Турции и крупнейший актив «Сбербанка» за пределами России.
Покупка Denizbank станет крупнейшим приобретением для Emirates NBD. В январе банк сообщал о начале предварительных стратегических переговоров со «Сбербанком» о возможной покупке доли российского кредитора в Denizbank.
Сделка поможет Emirates NBD стать одним из лидирующих банков на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Турции, заявил Хешам Абдулла аль-Кассим, вице-председатель Emirates NBD.
Закрытие сделки должно быть одобрено регулирующими органами Турции, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств, в которых работает Denizbank. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2018 году.
Emirates NBD выплатит процент на покупную цену за период с 1 ноября 2017 и по дату закрытия сделки, при этом прибыль Denizbank за период с даты locked box до закрытия сделки останется в распоряжении покупателя.
На закрытии сделки «Сбербанк» уступит Emirates NBD права требования по субординированным кредитам Denizbank, ранее предоставленным «Сбербанком», на сумму 1,2 млрд $.
Метки: Сбербанк России, Турция, финансы
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