22.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Сбербанк России ушел из Турции за $3,2 миллиарда

Российский «Сбербанк» объявил о достижении договоренности о продаже своей турецкой «дочки» Denizbank крупнейшему кредитору Дубая Emirates NBD за $3,19 млрд, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Как указано в совместном сообщении банков, цена определена, исходя из размера собственного капитала Denizbank на 31 октября 2017 года, расчеты пройдут по механизму locked box.

Denizbank — пятый по величине частный банк Турции и крупнейший актив «Сбербанка» за пределами России.

Покупка Denizbank станет крупнейшим приобретением для Emirates NBD. В январе банк сообщал о начале предварительных стратегических переговоров со «Сбербанком» о возможной покупке доли российского кредитора в Denizbank.

Сделка поможет Emirates NBD стать одним из лидирующих банков на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Турции, заявил Хешам Абдулла аль-Кассим, вице-председатель Emirates NBD.

Закрытие сделки должно быть одобрено регулирующими органами Турции, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств, в которых работает Denizbank. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2018 году.

Emirates NBD выплатит процент на покупную цену за период с 1 ноября 2017 и по дату закрытия сделки, при этом прибыль Denizbank за период с даты locked box до закрытия сделки останется в распоряжении покупателя.

На закрытии сделки «Сбербанк» уступит Emirates NBD права требования по субординированным кредитам Denizbank, ранее предоставленным «Сбербанком», на сумму 1,2 млрд $.