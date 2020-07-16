16.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Крымский курортный комплекс «Мрия», принадлежащий российскому «Сбербанку», свозит высыпает строительный мусор в Байдарскую долину у села Передовое.

Об этом сообщает телеканал «Первый Севастопольский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О том, что строительный мусор 4-го класса опасности (в грунте встречается арматура, проволока и пластиковые пакеты) действительно привозят из элитного курортного комплекса, заявляют и севастопольские общественники, и водители грузовиков.

«Мы находимся в особо охраняемой зоне, мы видим, где сбрасывается грунт, до этого неоднократно были подтверждения, что это возится из «Мрии», гостиницы. Там делается реконструкция, строятся какие-то новые корпусы, водители подтвердили, дали объяснения», – заявил член Общественной палаты Севастополя Александр Марчук.

Его коллега Юрий Чайник добавил: «Здесь осуществляется незаконный отвал строительного грунта. Грунт носит признаки 4-го класса опасности. Мы сталкиваемся со старой схемой – из грунта торчит арматура, бетонные изделия и использованная опалубка, в грунте мы видим пластиковые изделия – это мешки из-под строительных материалов, которые носят признаки 4-го класса опасности, но сверху данный грунт посыпается отходами 5-го класса опасности».

«Мрию» (по-украински – мечта) «Сбербанк России» начал строить на Южном берегу Крыма еще во времена Украины. Предполагалось, что отель будет работать под управлением сети Rixos. Однако из-за санкций бренд сейчас не афиширует работу в Крыму, как и сам «Сбербанк» – отделений этого финучреждения на полуострове нет.

При этом представители крымской власти объяснили, почему жители полуострова не испытывали особых сожалений, когда националистические банды в Киеве громили в Киеве отделения «Сбербанка».