«Сбербанк» выгоняет своих крымских вкладчиков на Украину

08.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

«Сбербанк» РФ отказывается возвращать деньги крымчанам, которые были вкладчиками его украинского филиала.

Об этом в эфире youtube-канала «ФорпостТВ» заявила сенатор РФ от Севастополя Ольга Тимофеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы четыре года бодаемся и во все инстанции направляем письма. Даже не по поводу отделений в Крыму, а по поводу граждан, которым «Сбербанк» системно отвечает: ваши вклады были в филиале «Сбербанка» на Украине, рекомендуем вам отправиться туда и снять ваши деньги. Фактически ставится под сомнение единство прав всех граждан РФ», – сказала Тимофеева.

Она полагает, что Россия должна открыть отделения «Сбербанка» в Крыму, несмотря на угрозу санкций

«Мы наблюдаем, как в отношении нас растет агрессия стан Запада. Следовательно нам не нужно пытаться по их правилам действовать. Мы должны действовать так, как считаем целесообразным. На своей территории мы будем сами определять правила», – подчеркнула сенатор.