23.11.2018, Ялта,   Галина Шершнева
 
Крым, Россия
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Сбербанка в Крыму нет, а Греф – впервые засветился на публике

Президент «Сбербанка России» Герман Греф впервые публично засветился в Крыму. Сегодня журналисты заметили его в фойе гостиницы «Мрия», принадлежащей «Сбербанку», где сегодня пройдет Госсовет РФ под председательством Владимира Путина.

Фактически это далеко не первое посещение Грефом полуострова. В прошлом году у побережья была замечена яхта банкира. Тогда же по слухам в «Мрие» состоялась вечеринка, посвященная трехлетию гостиницы, на которой присутствовали руководители администрации президента.

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Опять же по слухам, Греф проявляет живой интерес к дорожному строительству в Крыму и благоустройству плато Ай-Петри. Якобы именно под его проект яйлу освободили от крымско-татарских шалманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом скорее всего президент «Сбербанка» будет действовать в Крыму через подставные компании. До сих пор у крупнейшего финансового учреждения РФ нет на полуострове своих отделений, что создает крымчнам немало проблем.

Греф не включен в санкционные списки США.

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