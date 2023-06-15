Сбежали из Крыма, а туда опять пришла Россия: Украинские СМИ сообщили о приключениях фирмы из Симферополя

Иметь бизнес на Украине сейчас – значит иметь отношение к власти. В зависимости от уровня бизнеса – уровень связей с властью. И обязательное условие – невероятная изворотливость души, гибкость и эластичность позвоночника и других частей тела. Но эти качества нужно возвести в квадрат, если бизнес, производство до 2014 года было в Крыму, а торговля, инвестиции, клиентура, выручка – в значительной или большей части – на Украине.

Так было с известной компанией, производящей алкогольную продукцию – «Инкерман». Основное производство в Крыму, но основной рынок благодаря вложениям в рекламу – на Украине. С целью сохранения рынка, после перехода Крыма в Россию, жадные владельцы с днепропетровскими корнями решили: ни пятака прибыли не упустим! И попытались распределить свои полужопицы между Крымом и Украиной – перенести «производство» в Херсонскую область. Самый главный перенос был виртуальный – торговой марки, под которой стали разливать «чернила», рассчитанные на не самого требовательного любителя накатить. Но представлено это было, как вынужденный перенос предприятия от «оккупантов» на территорию вильной Украины. При этом, и оригинальный завод в Крыму работал…

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Но та история закончилась. Подобных немало, хоть и не типичное явление для Крыма, скорее исключение. Мелкий, средний и крупный бизнес, который пытался усидеть на всех местах сразу, иногда превращается в кочующий. Можно было бы назвать бизнес цыганским. Но после того, как цыганское сообщество обиделось на слово «инфоцыгане», а президент поддержал, то и мы не будем говорить «бизнес-цыгане».

К чему мы вообще вспомнили про этот пример? Да просто украинские СМИ отрапортовали о новой истории сомнительного бизнес-успеха. Речь идёт об ООО «Цитиус», которое после 2014 года перерегистрировалось в Мелитополе. И, такая напасть – спустя несколько лет и Мелитополь вошел в состав России! Но недаром учредители назвались одним словом из трёх слов лозунга Олимпийский игр – «Цитиус, алтиус, фортиус» – «Быстрее, выше, сильнее». Теперь они быстрее слиняли из Мелитополя российского и удалились на исконно укропские земли – в Стрый Львовской области.

О чем и написали украинские медиа, представив это как пример «патриотического бизнеса», который ради верности Неньке готов терпеть лишения и переезды. Самое интересное, что в Симферополе до сих пор продолжает работать одноименная российская фирма. Это о том, почему мы вспоминали «Инкерман» в начале статьи.

Пока же украинский «Цитиус» там, в Галичине. Но недалек тот час, как двинется далее – в Европу. В принципе, так делает большинство нынешнего бизнеса Украины – без остановок линяет в ЕС. Обычно мечты про Европу заканчиваются на Польше. К чему тащить свое гордое тело далее, если и там паны годные.

По данным польской статистики, на долю украинцев пришлось 45% новых иностранных компаний, открытых в Польше в 2022 году. При этом примерно две трети заявили, что намерены остаться на польском рынке независимо от исхода вооруженного конфликта на территории Украины. Патриотичненько, чё.