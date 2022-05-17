Сбежавшая в Киев крымчанка наговорила на несколько уголовных дел

17.05.2022  23:24 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм
Новости Украины

Бывшая крымчанка, перебравшаяся в Киев, стала героиней соцсетей благодаря своим высказываниям в адрес российских военнослужащих и президента РФ Путина.

Себя она называет гражданкой РФ по принуждению, поскольку не хочет иметь отношения к «русским оркам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывшая крымчанка, перебравшаяся в Киев, стала героиней соцсетей благодаря своим высказываниям в адрес российских...

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При этом 22-летняя девушка демонстрирует великолепное знание русского мата наравне с официальной риторикой украинской власти о сотнях изнасилованных женщин, чью участь героине видео «чудом удалось избежать».

После тиражирования ролика и шума по соцсетям барышня решила снять вторую серию, но не с извинениями, как это обычно бывает у «храбрых блогеров» в РФ, а с дополнительной порцией демонстрации собственной ограниченности и узколобости.

По некоторой информации, героиню зовут Валерия Коваленко, прежде она активно занималась фитнесом, состояла в Ялтинской федерации бодибилдинга. В соревнованиях выступала под российским флагом.

За свои высказывания девушке, как гражданке России, предстоит ответить по законам РФ. В действиях Валерии многие пользователи соцсетей усмотрели показательную браваду, рассчитанную на своих подписчиков. В воспитательных целях достаточно применить ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» с исправительными работами на срок до 1 года.

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