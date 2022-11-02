Сбежавшие из Крыма на Украину потянулись обратно – в «тепло и светло»

Крымский общественник Сергей Веселовский заявил, что фиксирует возвращение на полуостров бывших земляков, которые ранее демонстративно уехали на Украину. Процесс активизировался после «калибровок» энергетических объектов Украины.

«В Симферополе появились возвращенцы-крысёныши – испуганные крымчане, в 2014 году «назавжды» отбывшие на Украину. За пару дней встретил на дороге пяток дорогих лимузинов и внедорожников с крымскими госномерами украинской ещё регистрации «АК…».

Это те, кто восемь лет чувствовал себя среди нацистов в своей тарелке, пел с ними про «батьку Бандеру» и «Червону калыну», не видел ничего такого в геноциде Донбасса и блокаде брошенного ими Крыма.

И вот теперь, когда их уютный украинский мирок накрывается женским половым органом, эти твари, как ни в чём не бывало, возвращаются в наш, спасённый и обустроенный Россией Крым. Я смотрю на откормленные хари сидящих за рулём автомобилей и верю – им ни на йоту не стыдно, они уверены, что поступают рационально, и что мы им ещё и должны за причинённый дискомфорт и неудобства», – пишет Веселовский в своём блоге.