Сбежавшие из Крыма на Украину потянулись обратно – в «тепло и светло»

02.11.2022  14:12 (Мск), Симферополь
Виктор Орлов.  
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Дзен, Крым, Общество, Россия, Украина
Новости Украины

Крымский общественник Сергей Веселовский заявил, что фиксирует возвращение на полуостров бывших земляков, которые ранее демонстративно уехали на Украину. Процесс активизировался после «калибровок» энергетических объектов Украины.

«В Симферополе появились возвращенцы-крысёныши – испуганные крымчане, в 2014 году «назавжды» отбывшие на Украину. За пару дней встретил на дороге пяток дорогих лимузинов и внедорожников с крымскими госномерами украинской ещё регистрации «АК…».

Это те, кто восемь лет чувствовал себя среди нацистов в своей тарелке, пел с ними про «батьку Бандеру» и «Червону калыну», не видел ничего такого в геноциде Донбасса и блокаде брошенного ими Крыма.

И вот теперь, когда их уютный украинский мирок накрывается женским половым органом, эти твари, как ни в чём не бывало, возвращаются в наш, спасённый и обустроенный Россией Крым. Я смотрю на откормленные хари сидящих за рулём автомобилей и верю – им ни на йоту не стыдно, они уверены, что поступают рационально, и что мы им ещё и должны за причинённый дискомфорт и неудобства», – пишет Веселовский в своём блоге.

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Крымский общественник Сергей Веселовский заявил, что фиксирует возвращение на полуостров бывших земляков, которые ранее...



Он напоминает, как незадолго до своего избрания президентом Зеленский высмеивал в «95 квартале» крымчан, страдавших от водной блокады.


«Видите, мои дорогие украинские соплеменники, как ваш президент весело шутил по поводу того, что благодаря усилиям Украины, в Крыму нет воды. А вы очень весело смеялись. Вам так было хорошо от того, что кому-то очень плохо.

И как теперь? Вам все так же смешно? Ваш президент шутит по поводу того, что у многих из вас уже в квартирах нет воды?

А давайте по этому поводу веселиться!» – предлагает Веселовский.

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