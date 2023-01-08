Сбежавшие в США Смольянинов и Прусикин льют грязь на Россию. Как их наказать?

Сбежавший из России в США солист группы Little Big Илья Прусикин в Рождество опубликовал кадры, как он катается на скейтборде, доска которого выполнена в виде креста. Эта выходка не встретила понимания даже у подписчиков эпатажного музыканта в соцсетях. Они начали массово отписываться.

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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что Илья Прусикин совершает подобные действия не по своей воле, а по желанию западных «заказчиков».

«Прусикин не дурак, он — конъюнктурщик, прекрасно знает западную конъюнктуру. Те, кто являются, условно говоря, «заказчиками» его творчества и политических выходок — это люди, которые приняли решение не следовать традиции рождественского перемирия. Следующим этапом будет что-то хуже, потому что уровень прогибания под конъюнктуру у него уже запредельный», — сказал Милонов интервью «Федеральному агентству новостей».

Эксперт Общественной палаты РФ Вадим Манукян полагает, что Прусикин устроил провокацию из-за невостребованности в США.

«Похоже, что все забыли про Little Big. Никому они в США, видимо, не нужны. Только никому они не станут интересны. Свою славу они уже профукали», – сказал Манукян.

Политолог Сергей Карнаухов назвал Прусикина в своем ТГ-канале «гавноподобием» и напомнил, подобные действия караются в России лишением свободы на срок до года.

Прусикин сбежал из России в марте и уже осенью пожаловался на безденежье. В США у него нет ни рекламных контрактов, ни больших концертов. Он получил «зеленую карту» как «человек, обладающий талантом», – после того, как снял антироссийский клип. Сейчас Прусикин живет в доме, который снимает на 7 человек.

«Оттоптаться на кресте – становится необходимым тестом на лояльность и рабскую преданность Западу. Только почему-то одних критикуем и отторгаем, а другие в Кремлевском Дворце как выступали, так и выступают, я уж про голубые огоньки молчу… Странно, правда?» – замечает телеведущая Мария Шукшина.

Русофобией на Рождество отметился еще один «беженец» в США актер Артур Смольянинов. В интервью «Новой газете в Европе» он заявил о готовности убивать русских и желании превратить Россию в радиоактивный пепел. Он готов идти воевать за Украину.

«Эмоционально это именно так для меня. Если бы я пошел на эту войну, то именно на стороне Украины. Мне, честно говоря, наплевать, даже наср…, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится. Превратится она в Уральскую республику, Пельменскую или в Хакасскую республику. Или останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. Мне настолько плевать… Мне знакомые написали, что мой коллега Сослан Фидаров, такой артист, что с высокой долей вероятности его уже нет. Я с ним снимался в пресловутой «Девятой роте», еще в одном проекте. И я смотрю на фото, где он в форме под флагом Осетии. Жалко ли мне его? Да, жалко. Справедлива ли эта смерть? Безусловно. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения. Безо всякого сомнения!» – сказал Смольянинов.

Он сбежал из России в октябре, после того, как суд оштрафовал его на 30 тысяч за дискредитацию армии, подвязается в СМИ-иноагенте «Медуза». Так же, как Прусикин, он жалуется на отсутствие денег: фильм с участием Смольянинова не вышел в прокат.

«С его динамикой речи, внешностью, талантом у него не было шансов в США. Его любил наш зритель. А в ответ, оказалось, он готов его убивать! Я многих знаю актеров и актрис. И очень и очень многие из них так же, как он, думают и размышляют. Это перевернутое сознание ни на чем не основано. Просто так модно в их среде. Поверхностные в понимании политики и реальности люди, чаще всего наркоманы, хоть они и не считают кокаин наркотиками, информацию черпают от своих друзей из Киева, с которыми снимались в проектах», – пишет Сергей Карнаухов.

«Важно понимать, что в Министерстве культуры РФ засилье таких же выродков, как Смольянинов. Именно они кормили их десятилетиями и продолжают это делать. Они так же ненавидят Россию, просто делают это молча, выращивая десятки Смольяниновых, осыпая их ролями и государственными деньгами», – солидарен с ним уральский блогер Сергей Колясников.

Военкор Дмитрий Стешин предлагает решать проблему сбежавших русофобов кардинально.

«Синхронное выступление дегенерата Прусикина и Смольянинова – западные спецслужбы мобилизовали на информационную войну новых диссидентов. Как можно купировать эту информационную атаку? Ассиметрично и жестко. Отпизженный гражданин Прусикин распят на кресте, на котором катался, бандой агрессивных негров-баптистов, которых огорчило такое поведение. Видео с распятием Прусикина стало хитом Тик-Тока, его удалили, но поздно – РТР и Первый канал крутил его в прямом эфире до Крещения. Какие-то добрые люди сразу же оплатили пойманным неграм залоги, а свора адвокатов добилась в суде их оправдания и возбуждения дела уже против певца ртом. А Смольянинов… уже 9 января потерял свое гражданство России, а уже десятого числа вся принадлежащая ему собственность выставлена на торги и продана. На вырученные деньги куплен грузовик тепловизоров. Участники СВО передают Смольянинову многочисленные приветы с фронта и благодарочки, и надеются увидеть благодетеля в подаренных прицелах. Все. Все остальные наши диссиденты новой волны будут крестить рты перед тем, как их открыть лишний раз или произнести слово «Россия». Но так никогда не будет, конечно. Будем возмущаться, обтекать и жевать сопли», – написал Стешин.

Экономист Михаил Хазин уверен, что русофобские выходки сбежавших россиян будут продолжаться.

«Да отдайте себе отчёт, все (ВСЕ), кто уехали, рано или поздно получат предложение, от которого нельзя отказаться: или будете работать против России, или уютно жить мы вам не дадим. Вы на нашей территории и жить будете по нашим правилам! А предателей не любят нигде. Тяжёлая у них будет жизнь и не будет она иметь никакого отношения к тем фантазиям, которые были у них в голове, когда они уезжали», – написал Хазин.