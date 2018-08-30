Сбежавший из ДНР организатор укромитинга: Киев врёт, но слово “федерализация” произносить страшно

30.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Официальный Киев врёт, утверждая, будто бы в рамках объявленной после победы Евромайдана т.н. «реформы децентрализации» регионы Украины получили какие-то дополнительные права.

Такое мнение в эфире телеканал «Zik» высказал один из организаторов митинга «За единую Украину» в 2014 году Энрике Менендес, впоследствии покинувший ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Регионы должны получить больше полномочий, в целом по стране. К сожалению, это не происходит в рамках децентрализации», – сказал Менендес.

По его словам, Украина может рассчитывать на гипотетическое возвращение Донецка и Луганска под свой контроль, предложив новые правила отношений с Донбассом, которые наверняка захотят применить и другие регионы.

«Любое примирение и реинтеграция, как большой процесс – это дверь, которая открывается только вперёд. Нужно понимать, что возврата к прошлому формату Донецкой и Луганской области, как это было в 2013 году, уже не будет. Нам нужно будет придумать совершенно новую формулу взаимоотношения с регионом. И параллельно с этим нужно будет придумывать форму взаимоотношений с другими регионами», – сказал Менендес.

Напомним, что в 2014 году одним из главных требований Донбасса был переход Украины к федеративному устройству. Однако эту инициативу Евромайдан и его ставленники, пришедшие к власти в Киеве, категорически отверг. Вместо поиска компромисса Украина начала военную операцию по подавлению русского восстания в Донецке и Луганске.