Сбежавший из России предатель Родины молит Запад об исключении из санкционного списка

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Новости Украины

Сын российского бизнесмена, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана – Александр Ожельский попросил снять с себя санкции, введенные Украиной. Об этом он заявил в своем видеообращении, выложенном в Интернет на английском языке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я привык ездить туда. Почему это происходит? Почему все, что я сделал, подвергается риску из-за кучки бюрократов?» — негодует Ожельский.

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По его словам, он покинул Россию еще 24 февраля и сейчас живет в Дубае.

«Я оставил многое — моих друзей, мой бизнес. И я оставил это, потому что я ценю свою свободу сильнее. Я участвовал во многих проукраинских протестах в Лондоне. В интернете есть статьи о моем участии в митингах в России. Не понимаю, как все это просто проигнорировали», — заявил Ожельский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против тысячи российских бизнесменов (Роттенберг, Михельсон, Керимов, Прохоров и многие другие), политиков и компаний.

В поддержку Ожельского горячо выступила скандальная тележурналистка Ксения Собчак, постоянно рекламирующая банк Фридмана-старшего.

«Считаю, что санкции на сына Фридмана – это какое-то уже идиотство и сумасбродный беспредел. Сашу я знаю лично, он всю жизнь принципиально отстраивался от отца, не брал от него денег на бизнес, открывал кальянные вместо того, чтобы занять тепленькое место в Альфабанке. Сейчас он вынужден получать за отца только потому, что он его отец. Что за бред?» – написала Собчак в своем ТГ-канале.

Однако ее негодование никто не разделил.

«Как же в России ненавидят и презирают российских олигархов! Особенно вот таких», – написал политолог Сергей Марков.

«У Фридмана всё равно всё отберут. И хотелось бы, чтобы наши отобрали раньше. Но это вряд ли. На примере Фридмана-младшего понятно, что т. н. «хорошие русские», по сути изменники Родины, также подвергнутся дискриминации. Сын Фридмана несколько раз предал Россию и отрёкся от неё, а, тем не менее, попал под западные санкции», – считает белорусский политический эксперт Александр Шпаковский.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что миллиардер Михаил Фридман предложил перевести из своего личного состояния $1 млрд в «Альфа-банк Украина» в обмен на отмену санкций против него. С начала войны активы Фридмана были заморожены в Великобритании, а компании и инвесторы разрывали с ним связи, чтобы избежать санкций.

Петр Авен и Михаил Фридман демонстративно ушли из совета директоров «Альфа-банка» в марте после попадания под западные санкции. После этого они жаловались в СМИ, что «нищенствуют» в Лондоне, не имея средств даже на то, чтобы нанять домработницу.

Ранее Авен и Фридман через дочерний украинский банк спонсировали солдат ВСУ, принимавших участие в АТО на Донбассе. Кроме того, Фридман также спонсировал украинский пропагандистский фильм «Киборги». В июле либеральный галерист Марат Гельман запустил «утку» о том, что Авен и Фридман хотят получить украинское гражданство, но банкиры этот слух опровергли.